Katseet taivaalle! Täällä näet tänään täydellisen kuunpimennyksen

Tänä iltana taivaalla voi nähdä harvinaisen, täydellisen kuunpimennyksen. Sen voi bongata lähes koko Suomessa, sään salliessa.

Edellisen kerran täydellinen pimennys näkyi Suomessa tammikuussa 2019, kertoo Tähtieteellinen yhdistys Ursa.

Meteorologi Jenna Salmisen mukaan idässä on illalla selkeintä ja siellä on parhaat mahdollisuudet nähdä pimennys. Lännessä ja pohjoisessa pilvipeite ja sumut voivat haitata näkyvyyttä, vaikka sumut ovatkin vähitellen hälvenemässä.

– Toivotaan, että sieltä rakonen löytyy näitä kuunpimennyksiä bongaileville, Salminen sanoo

Pimennys kestää noin neljä tuntia

Kuunpimennys on jo käynnissä heti Kuun noustessa. Ursa kertoo, että Helsingissä Kuu nousee kello 20.02, Oulussa 20.13 ja Utsjoella 20.20. Täydellinen pimennys alkaa kello 20.31, ja sen syvin hetki koetaan klo 21.12. Tuolloin Kuu on punertavimmillaan ja näkyy itäkaakon suunnalla matalalla.

Täydellinen vaihe päättyy klo 21.53, ja koko pimennys on ohi klo 23.55

Tältä näytti osittainen kuunpimennys Tampereella vuonna 2019.

Kuu on pimennyksen aikaan matalalla, joten kannattaa hakeutua paikkaan, josta on esteetön näkymä itäkaakon horisonttiin. Tällaisia paikkoja voi olla esimerkiksi mäen päällä tai avoimella pellolla. Kuunpimennystä voi ihailla paljain silmin, mutta kiikarit tai kaukoputki tuovat yksityiskohdat paremmin esiin.

Ursan mukaan pimennyksen punainen sävy syntyy, kun Maan ilmakehä taittaa Auringon valoa Kuun pinnalle. Vaikka Kuu on Maan täysvarjossa, se ei katoa näkyvistä vaan loistaa kuparin- tai ruosteenpunaisena.

