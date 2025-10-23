Marraskuusta on tulossa lonkeron värinen ja keskimääräistä lämpimämpi. Lämpötilapoikkeama vahvistuu kuun lopussa, meteorologi arvioi. Katso ennuste videolta!
– Osa varmasti odottaa, että tulisiko talvi, mutta aika pahalta näyttää, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
Leuto harmaus jämähtää nimittäin Suomen ylle jopa koko marraskuun ajaksi, kuukausiennuste paljastaa.
Loppuviikosta päivä päivältä lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa virtaa Suomeen etelästä.
– Viikonloppuna on luvassa jopa 10–12 asteen lämpötiloja. Lappi ehkä saa sunnuntaina lisää lunta.
Lämpötila ei myöskään laske kovin alas öisin, pysyen jopa 10 asteen pinnassa isossa osassa maata.
Lonkeron värinen marraskuu
Ensi viikolla suurin lämpötilapoikkeama siirtyy Suomen itäpuolelle, mutta viikko on silti selvästi keskimääräistä lämpimämpi. Lämpötilat pysyttelevät päivisin reilussa viidessä asteessa, mutta yöllä saattaa selkeän hetken sattuessa olla pakkasta.