Harvinainen pimennys lumosi: Katso lukijoiden kuvat verikuusta

Suomessa on paikoin saatu illalla ihastella kuunpimennystä, jonka yhteydessä Kuu värjäytyi punertavaksi "verikuuksi". Pilvinen sää esti verikuun tarkkailun monella paikalla.
MTV Uutisten lukijat lähettivät kuvia lumoavasta näystä ympäri Suomea. Ohessa muutamia poimintoja.
Joensuussa oli ihmisiä kokoontunut katsomaan erityistä hetkeä! Lukijan kuva.
Ongelmia kuunpimennyksen tarkkailulle aiheuttivat pilvet, jotka peittivät taivaan suurimmassa osassa Suomea kuunpimennyksen syvimmällä hetkellä illalla yhdeksän jälkeen.
Täysin selkeä taivas oli Ilmatieteen laitoksen mukaan lähinnä Joensuun itäpuolella Pohjois-Karjalassa sekä Itä-Kainuussa. Myös pääkaupunkiseudulta Lahden ja Kotkan suuntaan oli aukko pilvipeitteessä.
Kuunpimennys Jyväskylässä. Kuva: Juha Laitalainen
Etenkin pohjoisessa pilvipeite oli paksu, mutta läntisessä Suomessa pilviverho oli ohuempi. Esimerkiksi Pirkanmaalla oli pieniä aukkoja.
Kuunpimennys Polvijärvellä. Kuva: Julia R, @maailmaalinssinlapiJulia R.
Vaikka kuunpimennyksen h-hetki oli iltayhdeksän aikaan, pimennys päättyy kokonaan vasta puoliltaöin. Asiasta kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.
Jos olisi ollut selkeää, kuunpimennys olisi näkynyt koko Suomessa.
Lukijan kuva.
Edellisen kerran täydellinen kuunpimennys nähtiin Suomessa tammikuussa 2019.
Sunnuntai-illan pimennys näkyy laajalti ympäri maapallon.
– Osa siitä näkyy jokaisella mantereella. Kokonaan se näkyy itäisessä Afrikassa, keskisessä Aasiassa, läntisessä Australiassa ja Etelämantereella, Ursa sanoo tiedotteessaan.
Kuunpimennys Joensuussa. Lukijan kuva.
0:34Kuunpimennys näkyi eri puolilla maailmaa.