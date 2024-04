Katriina yllättyi saadessaan kirjeen brittinäyttelijä Emma Thompsonilta: "Onhan se ihan todella käsittämätöntä"

Oscar-palkittu brittinäyttelijä Emma Thompson kuvasi taannoin Kolilla yhdysvaltalais-saksalaista toimintaelokuvaa The Fisherwoman. Thompson rakastui kuvausreissunsa aikana Suomeen ja kirjoitti suomalaisille kirjeen, jonka Helsingin Sanomat julkaisi.

– Tästä on ehkä pari viikkoa, kun (Thompsonille) annettiin se lahja. Hän ajatteli, että haluaa kiittää myös minua tästä saamastaan lahjasta, ja Suomen assistenttinsa kautta lähestyi minua kirjeellä, Nuutinen kertoo MTV Uutisille.

Kirjeessä Thompson kertoi, miten kovasti on rakastunut saamaansa lahjaan, ja että hän haluaisi tulla tapaamaan Nuutista tämän studiolle, mikäli aikataulut antaisivat myöten.

Nuutinen hämmentyi Thompsonin kirjeestä totaalisesti. Kyseessä kun on taiteilija, jota Nuutinen ihailee suuresti ja jonka roolitöistä hän on ollut vaikuttunut aina lapsesta saakka.

– Kun tällainen ihminen sanoo, että "I love it so much", niin onhan se ihan todella käsittämätöntä. Hullua kertakaikkisesti, hän toteaa.