Emma Thompson, 62, avautuu paineista näytellä alastonkohtauksessa: "Meidät on koulutettu vihaamaan vartaloitamme"

Brittinäyttelijä Emma Thompson , 62, esittää tuoreessa elokuvassaan, Good Luck to You, Leo Grande, eleköitynyttä opettajaa, joka yrittää kokea elämänsä ensimmäisen orgasmin.

Thompson on paljastanut Inside-julkaisun mukaan hänen, McCormackin ja elokuvan ohjaaja Sophie Hyden valmistautuneen elokuvan alaston kohtauksiin oikein huolella. Kolmikko jopa riisuuntui täysin alasti harjoitusprosessin aikana.

Kypsä ikä "mahdollisti" alastonkohtauksen kuvaamisen

/All Over Press

/All Over Press

Yhdessä kohtauksessa Good Luck to You, Leo Grande -elokuvasta, Thompson seisoo yksinään peilin edessä ja tiputtaa aamutakkinsa päältään.

– On hyvin haastavaa olla alasti 62-vuotiaana, Thompson toteaa.

"Ehkä hankalin asia, mitä minun on pitänyt näytellä"

– Ehkä hankalin asia, mitä minun on pitänyt näytellä, on ollut seisoa rentoutuneena ja katsella kehoani ilman tuomitsemista. Jos pyydät ketä tahansa naista tekemään sen, 9,9 tapauksessa kymmenestä he eivät pysty siihen, Thompson toteaa.