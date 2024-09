"Olemme kaikki huoria" – Erika Vikman avaa uutuuskappaleensa sanomaa

– Puhuimme rahasta, siitä, että kaikki me myymme itseämme ja siitä, että minkä takia sitten jonkun ammatin harjoittajia kutsutaan huoriksi, kun he myyvät itseään. Meille tuli ajatus biisistä nimeltä Huora, hän kertoi.

– Tämä kertoo siitä, että oli mikä tahansa ammatti tai status, niin me kaikki kuitenkin tavalla tai toisella juoksemme rahan perässä. Joihinkin se vaikuttaa paljon vahvemmin, joihinkin ehkä vähän vähemmän. Me kaikki myymme itseämme, olemme kaikki huoria, hän jatkoi.

– Kyllähän se helpottaa elämää totta kai ja on iso osa meidän kaikkien elämää, jonka olemme luoneet. Mutta en todellakaan tee tätä työtä raha edellä, hän sanoi.

Vikmanilla on takanaan kiireinen keikkakesä, ja marras-joulukuussa hänellä on tiedossa 17 keikkaa. Ensi kevään laulaja aikoo kertomansa mukaan pyhittää studiolle.

– Joskus olen kyllä tosi väsynyt keikkailemaan. Joskus kiertueet ehkä jopa ajavat minut hulluuden partaalle. Rakastan sitä, ja silloin samaan aikaan vihaan sitä. Mutta se on elämäntyylini ja ainoa asia, mikä pitää minut elämän pyörässä kiinni.

Vikman on aikoinaan sanonut uhranneensa ammatilleen mielenterveytensä sekä kaveri- ja parisuhteitaan, sillä työ on mennyt kaiken edelle. Mikä on tilanne tällä saralla nyt? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!