Katiskan käsittely jatkuu koronasta huolimatta – Ranta-ahon ja Tranbergin epäillään tuoneen maahan sekakäyttökuolemiin kytkeytyviä pillereitä

Lääkkeitä tuotiin Vantaan rahtiterminaaliin ja kuljetettiin Tampereelle, missä muut ihmiset varastoivat niitä ja mistä he kuljettivat ja levittivät niitä edelleen, haastehakemuksessa sanotaan.

Vahva rauhoittava lääke

A-klinikan johtava ylilääkäri ja päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki sanoo, että Ksalolin vaikuttava aine alpratsolaami on verrattain vahva. Esimerkiksi paremmin tunnettuun Diapamiin eli diatsepaamiin verrattuna sen voimakkuus on noin 20-kertainen. Puoli milligrammaa alpratolaamia vastaa noin kymmentä milligrammaa diatsepaamia.

Suomessa viime vuosina raportoiduissa huumekuolemissa kyse on ollut usein Subutexin vaikuttavan aineen buprenorfiinin tai muiden opioidien ja bentsodiatsepiinien yhteiskäytöstä. Simojoen mukaan päihdehoitoon hakeutuvista opioidien käyttäjistä noin puolella on myös bentsodiatsepiinien ongelmakäyttöä. Kaikista hoitoon hakeutuvista bentsodiatsepiinien ongelmakäyttöä on kahdella kolmesta, hän sanoo.