Hurrikaani Gabriellen jäänteet ovat laittaneet Espanjan suositun lomasaaren veden valtaan.
Espanjan meteorologian laitos (Aemet) antoi tiistaina korkeimman tason punaisen säävaroituksen Ibizan ja Formenteran lomasaarille.
Baleaareilla sijaitseva Ibiza on ollut koko tiistain ajan rankkasadevyöhykkeen alla. Kaatosateiden varoitettiin myös tuovan mahdollisesti mukanaan maanvyörymiä.
– Pikkuhiljaa tuo ukkonen siellä on rauhoittumassa ja tuo sadevyöhyke siirtyy itään. Tuo Gabriellen jäänne on aika pieni, mutta se on antanut kunnon sateet, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Loppuviikon aikana etenkin Kreikan suunnalla on syytä varautua vaikeisiin sääoloihin. Runsaiden sateiden lisäksi suomalaisten suosikkikohteeseen työntyy reilusti kylmää ilmaa.
– Näyttää aika uhkaavalta. Ibizan tulvajäänne pyöräyttää sinne kunnon ukkoset ja kaatosateet, pahannäköinen tilanne.
Lisämausteen rankkasadetilanteeseen tuo myös meriveden lämpötila. Ibizan seudulla vesi on noin 25 asteista, mutta Kreikan suunnalla pintalämpötila on kauttaaltaan jopa 27 asteista.
– Se voimistaa osaltaan tuon sateen hirveäksi rankkasateeksi, Pouta huomauttaa.