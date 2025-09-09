Ei suju Ruotsillakaan! Lilliputti nöyryytti MM-karsinnassa

Jalkapallon MM-karsinnoissa Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkue on hävinnyt vieraissa Kosovolle lukemin 0–2. Kosovon maalit syntyivät ensimmäisellä puoliajalla.

Elvis Rexhbecaj teki ensin maalin 26. peliminuutilla, minkä jälkeen Vedat Muriqi viimeisteli loppulukemat 16 minuuttia myöhemmin.

Ruotsin päävalmentajan Jon Dahl Tomassonin mukaan Kosovon voitto oli ansaittu. Tomasson sanoi Viaplaylle, etteivät ruotsalaiset pelanneet ottelussa hyvin. Ruotsi on maailmanlistalla sijalla 29, Kosovo löytyy sijalta 95.

– Ei ole tekosyitä. Emme pelaa tarpeeksi hyvin. Meidän on yksinkertaisesti pelattava tätä paremmin, kommentoi puolestaan joukkueen kapteeni Isak Hien.

Ruotsin maalivahti Robin Olsen kuvaili Viaplaylle, että Kosovo-tappio kirpaisee. Hän kuitenkin lisäsi, että otteluita on vielä jäljellä ja joukkueella pitää riittää uskoa.

Karsintaotteluista on pelattu tähän mennessä kolmasosa. Tuoreen tappion jälkeen Ruotsilla on vain yksi karsintapiste, aivan kuten Sloveniallakin.

Lohkon kärkisijaa pitää kuuden pisteen Sveitsi, ja toisena on Kosovo kolmella pisteellään. Lohkon voittaja pääsee ensi kesän MM-lopputurnaukseen ja lohkokakkonen jatkokarsintaan.

Ruotsin lohkossa takana on vasta kaksi peliä, mutta tulos on toistaiseksi huolestuttavan vaisu. Suomen miesten maajoukkue eli Huuhkajat on pelannut omassa lohkossaan jo viisi ottelua, eikä MM-kisapaikka ole enää omissa käsissä.

Italia vältti katastrofin

Toisaalla Italia onnistui ottamaan 5–4-voiton Israelista, kun Sandro Tonalin viime hetken osuma pelasti italialaiset katastrofilta.

Italia siirtyi 81. peliminuutilla 4–2-johtoon. Italian ilo ei kestänyt kuitenkaan kauaa, vaan joitakin hetkiä myöhemmin tuntuva johto suli vain minuuttien sisällä ja Israel siirtyi rinnalle.

Sandro Tonalin 91. minuutin maali siivitti kuitenkin italialaiset lohkokakkoseksi ja kiinni jatkokarsintapaikkaan. Lohkoa johtaa Norja, jolla on kolmen pisteen ero Italiaan.

