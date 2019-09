Hirmumyrsky Dorian laantui kakkoskategorian hurrikaaniksi Yhdysvaltain itärannikolla – ihmisiä liikkui kaduilla veneillä

Myrsky on liikkunut Etelä- ja Pohjois-Carolinan osavaltioiden rannikkoalueilla. Ainakin osia Charlestonin kaupungista Etelä-Carolinassa oli torstaina veden vallassa. Yhdysvaltalaismedian välittämissä kuvissa näkyi ihmisiä, jotka liikkuivat kaduilla veneillä.

Sekä Pohjois- että Etelä-Carolinan osavaltioiden rannikkoalueille on annettu tornadovaroituksia ja varoitettu myös hengenvaarallisesta tulvavuoksesta, joka saattaa nousta yli kahteen metriin. Viranomaiset ovat kehottaneet satoja tuhansia ihmisiä hakeutumaan suojaan myrskyn tieltä Pohjois- ja Etelä-Carolinassa sekä Georgiassa.

Dorian kylvi aiemmin laajaa tuhoa viitoskategorian hurrikaanina Bahamasaarilla. Yli 76 000 ihmistä on YK:n mukaan hätäavun tarpeessa Bahamalla myrskytuhojen vuoksi. New York Timesin mukaan ainakin 23 ihmistä on kuollut myrskyn vuoksi.