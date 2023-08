Voimia kerännyt Idalia-hurrikaani saapunee tänään Floridan rannikolle – "Tämä myrsky on tappava, ellemme väistä sen tieltä"

– Vain harva selviää suurten myrskytulvien alueella. Tämä myrsky on tappava, ellemme väistä sen tieltä ja ota sitä vakavasti, sanoo Yhdysvaltain hätätilavirasto Feman johtaja Deanne Criswell .

Floridassa evakuointimääräyksiä 23 piirikunnassa

Osavaltiossa on annettu evakuointimääräyksiä 23 piirikuntaan. Floridan kuvernööri Ron DeSantis on kehottanut ihmisiä lähtemään evakuoitavilta alueilta välittömästi.

Kuumuus on yksi hurrikaaneja ruokkivista tekijöistä, ja NHC on sanonut Meksikonlahden lämmenneiden vesien lietsovan myräkkää entisestään. Tutkijoiden mukaan Meksikonlahdella on käynnissä merellinen lämpöaalto. NHC:n mukaan myrsky liikkuu jopa liki 31-asteisten vesien päällä.