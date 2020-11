Kassakaappijengi piinaa romuyrittäjä Keinästä – lupaa 2 000 euroa sille, joka tunnistaa tälle videolle tallentuneet naamiomiehet

– Tekijät ovat tulleet ikkunasta sisään, hypänneet pöydälle, potkineet tavaroita tieltään. Panssarilasin siruja on joka puolella ja paperit lennelleet.

Videoilla näkyy kolme henkilöä

Ensimmäisen kerran varkaat iskivät Espoon Kauklahdessa sijaitsevaan toimitilaan syyskuussa. He yrittivät sisään, mutta eivät päässeet. Seuraava kerta onnistui.

Yllä olevalle videolle on koostettu Espoon kahden murron valvontakameratallenteet. Videoilla näkyy kolme eri henkilöä.

"Miten he ajattelivat sitä kuljettaa?"

Liiketilassa on Keinäsen mukaan hälytysjärjestelmät ja valvontakamerat, kassakaapissa puolestaan väripanokset ja liiketunnistimet. Yrittäjä ei ymmärrä varkaiden motiivia

Hänen mukaansa he eivät ole olleet metalliromun perässä, vaan suunnanneet selkeästi kassakaapille päin. Mitään irtainta heidän matkaansa ei ole lähtenyt.

– Kassakaappi on pultattu kiinni. Se painaa lähemmäs sata kiloa ja siinä on lähetin. Myös väripanokset räjähtävät, jos kaappiin kohdistuu vaikkapa voimakas tärähdys tai se murretaan väkisin.

– Vaikka kassakaapin saisikin irti, niin miten he ajattelivat sitä kuljettavansa? Kyllä se onnistuu, mutta siihen menisi tunteja. Ja poliisit ovat lähellä, Keinänen pohtii.

– Valvontakameratallenteista näkee, että ensimmäisellä kerralla he tonkivat paikkaa ja seuraavalla kerralla he menivät suoraan kassakaapille. Joko he ovat ilmeisesti samat tyypit tai heidän kavereitaan.