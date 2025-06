Kasperi Kapanen puhkuu intoa finaaleihin – Floridan suomalaiset saavat huomiota

Kasperi Kapanen osaa nauttia kiekkohuumasta kiekkohullussa Edmontonissa finaalien kynnyksellä. Suomalaishyökkääjä kertoi tunnelmistaan ennen finaaleja tehdyssä haastattelussa.

– Meillä on hyvä mahdollisuus voittaa tänä vuonna, ja se on iso juttu. Olemme voittaneet jo kolme todella vahvaa joukkuetta ja se boostaa itseluottamusta. Edmontonissa on tällä hetkellä kova kiekkohuuma ja tämä on parasta aikaa olla osa Oilersia, Kapanen fiilistelee.

Suomalaishyökkääjä on ollut ratkaisevassa roolissa Oilersin joukkueessa pudotuspeleissä. Hän on tehnyt kolme maalia seitsemässä playoff-ottelussa. Kapanen vei Oilersin konferenssifinaaliin tekemällä ratkaisumaalin jatkoerässä Vegasia vastaan. Sen lisäksi verkko on heilunut kahdessa viimeisimmässä pelissä Dallasia vastaan.

Kasperi Kapasen isä Sami Kapanen on antanut pojalleen yksinkertaisen neuvon finaaleja varten.

– Hän on muistuttanut, että tärkeintä on nauttia tästä kaikesta. On kliseistä sanoa, että aika kuluu nopeaan, mutta tuntuu kuin olisin vasta eilen pelannut ensimmäisen pelini NHL:ssä. Täytän kuitenkin tänä vuonna jo 29 vuotta ja pelaan Stanley Cup -finaaleissa. Koko perheeni on innoissaan ja jännittää kanssani, Kapanen sanoo.

Vastassa finaaleissa on Florida Panthers, jossa pelaa neljä suomalaista. Kapanen jakoi tunnustusta maanemiehilleen.

– Suomesta on viime vuosina tullut useita hyviä pelaajia. Kaikki Floridan pelaajat ovat erinomaisia ja viime kierroksellakin pelasimme useita suomalaisia vastaan Dallasissa. Osa heistä on sarjan parhaita pelaajia. Suomessa tehdään siis jotain oikein.

Edmonton Oilersin ja Florida Panthersin välinen NHL-finaalisarja alkaa torstain vastaisena yönä klo 3 Suomen aikaa.