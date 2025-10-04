Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen väläytti laukaustaan jääkiekon NHL:n harjoitusottelussa Vancouver Canucksia vastaan lauantain vastaisena yönä.

Kapanen latasi ottelun toisessa erässä vastahyökkäyksen päätteeksi 1–1-tasoituksen tarkalla lyöntilaukauksella. Maali oli 29-vuotiaan suomalaishyökkääjän kolmas meneillään olevalla harjoituskaudella.

Vancouver kuitenkin voitti ottelun 3–2-lukemin Filip Hronekin viimeistelemällä jatkoaikaosumalla.

Ottelua oli seuraamassa Saksan jalkapallotähti Thomas Müller, joka pelaa parhaillaan MLS-seura Vancoucer Whitecapsissa. 36-vuotias siirtyi Vancouveriin elokuussa pitkään edustamastaan Bayern Münchenistä ja otettiin tv-kuviin pelin aikana. Ottelun jälkeen Müller tapasi myös Edmontonin saksalaistähti Leon Draisaitlin.

Chicago Blackhawksin suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen nappasi syöttöpisteen joukkueensa avausmaaliin, mutta Minnesota Wild tokeni 0–2-takaa-ajoasemasta 3–2-voittoon. Teräväinen urakoi joukkueensa hyökkääjistä korkeimmat peliminuutit 21.08.

Lundell selviämässä Luukkosta vähemmällä

Buffalo Sabres ja Florida Panthers avasivat suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkosen ja suomalaishyökkääjä Anton Lundellin loukkaantumistilanteita.

Buffalon päävalmentaja Lindy Ruff kertoi seuran verkkosivuilla, että maalivahdin tilannetta seurataan viikko kerrallaan. Luukkonen loukkaantui harjoitusottelussa torstain vastaisena yönä Suomen aikaa ja jätti pelin kesken.

Luukkosen alavartalovamma ei liity alavartalovammaan, josta hän kärsi jo kesällä ja syksyn harjoitusottelukauden alussa. Luukkonen liittyi harjoitusvahvuuteen vasta 25. syyskuuta.

Floridaa edustava Lundell sai perjantain vastaisena yönä ylävartalovamman ja jätti kesken harjoitusottelun. CBS Sportsin mukaan Lundell ei pelanne ainakaan viikonloppuna harjoitusottelukauden päätöksessä Tampa Bay Lightningia vastaan.

Lundell loukkaantui ikävään aikaan, koska Floridan rivit ovat repaleiset ennen ensi viikolla käynnistyvää NHL:n runkosarjaa. Esimerkiksi suomalaiskapteeni Aleksander Barkov on polvivamman takia sivussa 7–9 kuukautta, joten niin ikään keskushyökkääjänä pelaavalle Lundellille olisi ollut tarjolla aiempaa enemmän vastuuta kaksinkertaisen Stanley Cup -mestarin hyökkäyksessä.