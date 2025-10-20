Edmontonin suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen loukkaantui, kun hänen edustamansa Oilers kärsi vieraissa 2–4-tappion Detroit Red Wingsille jääkiekon NHL:ssä.

Kapanen, 29, joutui siirtymään toisen erän alussa pukuhuoneen puolelle loukkaantumisen vuoksi. Suomalaishyökkääjä ehti pelata ottelussa alle kuusi minuuttia.

Oilersin kolmannen perättäisen tappion jälkeen päävalmentaja Kris Knoblauch ei vielä osannut kertoa, kuinka vakavasta loukkaantumisesta oli kyse.

The Athleticin toimittaja Daniel Nugent-Bowman kertoi kuitenkin ottelun jälkeen paikan päältä, että Kapanen nähtiin nilkuttamassa tukiside vasemmassa polvessaan.

– Kapanen on pelannut hyvin ja tuonut meille energiaa ja vauhtia, päävalmentaja Knoblauch kommentoi.

– Olen todella pitänyt hänen pelityylistään, joten toivottavasti kyseessä ei ole pitkäaikainen loukkaantuminen.

Ennen sunnuntain ottelua Kapanen oli pelannut keskiarvolta 13.36 minuuttia per ottelu ja saanut kuudessa ensimmäisessä pelissä vyölleen kaksi syöttöpistettä.

Korpisalon Boston ongelmissa

Jääkiekon NHL:ssä suomalaisvahti Joonas Korpisalon Boston Bruins otti jo neljännen perättäisen tappionsa. Utah Mammoth kaatoi kotihallissaan Bruinsin 3–2-lukemin.

Kolmatta kertaa tällä kaudella tolppien väliin päässyt Korpisalo torjui ottelussa 24 kertaa. Sama määrä torjuntoja kertyi kaukalon toisessa päässä tshekkivahti Vitek Vanecekille.

Suomalaispuolustaja Henri Jokiharju sai toisessa erässä kampituksesta kahden minuutin jäähyn.

Mammothin puolustuspäässä Olli Määtän peluuttaminen jäi vähälle. Suomalaispakki sai vain noin kahdeksan minuuttia jääaikaa.

Utahin ensimmäinen osuma kimposi onnekkaasti maalin edustalla hyökänneen Logan Cooleyn selästä Korpisalon yli maaliin.

Bostonin David Pastrnak livautti tasoituksen etukulmasta ensimmäisen erän lopulla ja jatkoi toisen erän alussa maalintekoa Vanecekin jalkojen välistä.

Mammoth tasasi tilin ennen erän loppua Clayton Kellerin maalilla. Voittomaalista vastasi Dylan Guenther päätöserän puolivälissä Bruinsin puolustuspään kiekonmenetyksestä syntyneessä tilanteessa.

Teuvo Teräväisen Chicago Blackhawks voitti 2–1-lukemiin päättyneen kotiottelun Mikael Granlundin Anaheim Ducksia vastaan. Suomalaiset eivät yltäneet pisteille jatkoajalla ratkenneessa ottelussa.

Vancouver Canucks vei 4–3-vierasvoiton Washington Capitalsista.