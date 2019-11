Käsittämätöntä väkivaltaa: Kahdelle nuorelle tuomio murhan yrityksestä – pään päällä pompittiin, uhri menetti kykynsä kävellä

Käsittämätöntä väkivaltaa tilin tyhjentämiseksi

Uhri, vuonna 1962 syntynyt mies, oli ollut viettämässä aikaa paikallisessa baarissa, jossa oli kohdannut nuoret miehet. Illan aikana he olivat päätyneet pelaamaan biljardia rahasta, ja uhri oli jäänyt 50 euroa velkaa miehille. Seurue oli siirtynyt pankkiautomaatille, jossa uhri nosti häviämänsä rahat kaksikolle. Tässä yhteydessä uhrin tilin saldo ja käyttämä PIN-koodi ilmeisesti urkittiin. Kaksikko päätti tyhjentää uhrin tilin.

Lähtivät ja palasivat uudelleen pahoinpitelemään

Toinen tekijöistä esimerkiksi ehtii jo poistua hetkeksi uhrin luota vain palatakseen polkeakseen tätä pään alueelle toistamiseen. Hän myös ilmeisesti kuvaa osan teoistaan kännykkäkameralla. Kaksikko käy myös epäonnistuneella rahannostoyrityksellä, palaa takaisin tutkimaan ja pahoinpitelemään uhriaan ja lopulta sitten onnistuvat nostamaan uhrin pankkitililtä lähes 3000 euroa. Uhrin he jättivät makaamaan oman onnensa nojaan.

Kasvot lähes kasvoiksi tunnistamattomat

Uhriksi joutuneen miehen ensimmäiset selkeät mielikuvat miehellä on vasta pari kuukautta pahoinpitelyn jälkeen. Hän oli tuomion antohetkellä edelleen kuntoutushoidossa sairaalassa, opetellen muun muassa kävelemään uudelleen, teosta on seurannut muistivaikeuksia ja ongelmia näkemisen kanssa. Miehen sairaslomankin on määrä jatkua ainakin vuoden loppuun.