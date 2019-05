Epäily: Nuorukaiset ryöstivät ja yrittivät murhata lähes kuusikymppisen miehen Vantaalla – poliisi kuvailee väkivaltaa raa'aksi ja julmaksi

– Rahojen vieminen siinä on ilmeisesti ollut alkuperäisenä motiivina. Esitutkinnassa pyrimme selvittämään, miksi se on johtanut siihen, että uhriin on kohdistettu tällaista väkivaltaa, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen kommentoi MTV Uutisille.