Supertaifuuni Ragasa on riepotellut Hongkongia. Tulvavesi valtasi ryminällä muun muassa paikallisen hotellin aulan.
Hirmumyrsky Ragasa on aiheuttanut viime päivinä laajaa tuhoa sekä Itä- että Kaakkois-Aasiassa.
Kuolemantapauksia on sattunut niin Taiwanissa kuin Filippiineillä.
Keskiviikkona vaarallinen luonnonilmiö saavutti Hongkongin rannikon. Fullerton Ocean Park -hotellissa koettiin kauhunhetkiä kun tulvavesi iski sisään hajottaen aulan lasiovet.
Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka ainakin yksi henkilö joutui veden pyörteisiin.
Hotellin julkaiseman lausunnon perusteella kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut pelottavassa välikohtauksessa.
BBC:n mukaan hirmumyrsky aiheutti Hongkongissa yhteensä yli 60 loukkaantumista ja toi mukanaan voimakkaita tuulia sekä sateita kulkiessaan alueen yli.