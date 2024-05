Lehti: Mestarisuosikin ykkösvahti kotiin kesken MM-turnauksen

Asiasta kertoo Detroit Hockey Now . Lyon loukkaantui USA:n alkulohkon toisessa ottelussa Saksaa vastaan lauantaina. Hänet vaihdettiin pois maalilta kesken ottelun toisen erän.

Yhdysvallat on DHN:n tietojen mukaan täydentämässä maalivahtikolmikkonsa uudella nimellä lähiaikoina. Turnauksessa ovat mukana maalivahdit Trey Augustine ja Alex Nedeljkovic .

USA:n joukkue on tänä keväänä nimivahva ja se kuuluu turnauksen mestarisuosikkeihin. NHL-tähtinimiä on mukana useita, muun muassa Ottawan Brady Tkachuk, Montrealin Cole Caufield, Columbuksen Johnny Gaudreau ja Anaheimin Trevor Zegras. Puolustuksen nimimiehiä ovat erityisesti New Jerseyn Luke Hughes ja Chicagon Seth Jones.