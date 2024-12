Oikeus määräsi Jouko Broströmin mielentilatutkimukseen. Samalla hänestä tehdään vaarallisuusarvio.

Pitkän linjan rikollinen Jouko Tapio "Römmi" Broström, 51, syyllistyi poliisin murhan yritykseen toukokuussa Kärsämäellä, toteaa Oulun käräjäoikeus antamassaan välituomiossa.

Broström ja hänen seurassaan ollut nainen eivät suostuneet hotellin parkkipaikalla pysäköidystä autosta, jolloin poliisi oli suihkuttanut pippurisumutetta autoon avonaisen kattoikkunan kautta.

Sen jälkeen Broström nousi autosta, nosti revolverin kohti poliisia ja veti liipaisimesta, mutta ase ei lauennut.

Broström kiersi vielä auton toiselle puolelle, viritti aseen uudelleen ja yritti ampua toista poliisimiestä. Tässä vaiheessa poliisimies ampui Broströmiä jalkaan, jolloin Broström putosi maahan.

Vaikka patruunat eivät lauenneet Broströmin käyttämässä aseessa, ne olivat toimivia, koska ne laukesivat koeammunnoissa verrokkiaseessa.

Oikeus katsoi, että toisen ampumayrityksen osalta kyse oli murhan yrityksestä.

Syytteen toisesta ampumayrityksestä oikeus hylkäsi, sillä yhdestä Broströmin käyttämistä patruunasta löydetystä iskurin jäljestä ei pystytty riittävällä varmuudella näyttämään, että se oli syntynyt juuri kyseisen revolverin iskurista.

On varteenotettava mahdollisuus, että kyseinen iskemäjälki on jollain muulla aseella toisessa tilanteessa aiheutettu ja ollut patruunassa jo syytteessä kuvattua tilannetta edeltävästi. Syyte murhan yrityksestä on siten hylättävä kohdassa 1, oikeus totesi.

Poliisin ottama kuva revolveriin ladatuista patruunoista paljastaa, että iskuri on tehnyt osaan niistä iskujäljen. Poliisien onneksi iskurin energia ei riittänyt sytyttämään nalleja.

Syyttäjä vaatii "pyttytuomiota"

Syyttäjä vaatii, että Broström istuu tulevan tuomionsa päivästä päivään, eli ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen.

Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 12 vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistusta, joka – mikäli todetaan, että Broströmiä on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle ja muut lainkohdassa määrätyt edellytykset täyttyvät – tulisi tuomita rikoslain mukaisena yhdistelmärangaistuksena.

Seuraamuskannanotossa ei ole otettu huomioon mahdollista jäännösrangaistuksen täytäntöönpanon vaikutusta.

Syyttäjä vaatii lisäksi, että Broströmin aikaisemmista rikoksista jäänyt 669 päivän pituinen jäännösrangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi. Broström on päässyt ehdonalaiseen vapauteen elokuussa 2023. Ehdonalaisen koeajan viimeinen päivä on 20.06.2025.

Oulun käräjäoikeuden ratkaisu on välituomio. Se antaa lopullisen ratkaisun sitten, kun Broströmille määrätty mielentilatutkimus on saatu valmiiksi.

Samalla käräjäoikeus pyytää lausunnon siitä, onko miestä pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle ja vapaudelle. Broström vastusti mielentilatutkimusta.

Oikeus määräsi Broströmin pidettäväksi toistaiseksi vangittuna.

Broströmin lisäksi syyttäjä haki vähintään yhden vuoden ja kuuden kuukauden pituista ehdotonta vankeusrangaistusta hänen seurassaan olleelle naiselle. Oikeus ei kuitenkaan katsonut naisen menetelleen syytteen kuvaamalla tavalla. Se hylkäsi syytteet virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja törkeästä huumausainerikoksista.

Broströmin muihin syytteisiin oikeus ottaa kantaa vasta varsinaisessa tuomiossa.