Karri Kivi ja Olli Jokinen ottivat kantaa Antti Pennasen asemaan – "Ei voi yhtään selitellä toisaalta-toisaalta-lätinää"

MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Olli Jokinen puoltavat Antti Pennasen jatkoa Leijonien päävalmentajana heikosti sujuneista MM-kisoista huolimatta.

Vaikka Kivi ja Jokinen asettuivat Pennasen jatkamisen kannalle, molemmat peräänkuuluttivat kisoista tehtävältä analyysilta rehellisyyttä.

– Pennanen voi jatkaa. Ja tästä täytyy nyt tehdä kauden jälkeen niin kova sisäinen analyysi, että siellä ei voi yhtään selitellä toisaalta-toisaalta-lätinää. Pelaaminenhan muuttui ja muuttui koko kauden ajan ensimmäisestä viimeiseen peliin asti, Kivi aloitti.

– Toinen asia on nämä valinnat. On selvitettävä, että mikä on se kynnys, jolla pelaajat voivat jäädä pois. Kyllähän tässä joukkueessa oli viisi-kuusi sellaista pelaajaa, joiden valinnoista voi miettiä, että menivätköhän ne nyt ihan nappiin?

Myöskään Jokinen ei nähnyt ongelmaa siinä, että juuri Pennanen luotsaa Suomen Milanon olympialaisiin ja koko ensi kauteen.

– Nyt iso asia on se, että pitää olla rehellinen. Pitää oikeasti analysoida tämä turnaus, mutta niin pitää analysoida myös 4 Nations -turnaus. Nyt täytyy analysoida, miten turnauspelaamista vietiin näissä eteenpäin? Meillä oli seitsemän viikon leirijakso ja olemme tottuneet, että se pelaaminen parantuu, siinä on selkeät rytmit ja nähdään pelin menevän ottelu kerrallaan eteenpäin.

Tappiollisen USA-puolivälierän jälkeen Pennanen kritisoi erotuomarien toimintaa. Myös Pennasen edeltäjä Jukka Jalonen suomi tuomareita vuosi sitten hävityn puolivälierän jälkeen.

– Olemme aika huteralla pohjalla, jos rupeamme puhumaan tuomareista, että emme heidän takia päässeet neljän joukkoon viime tai tänä vuonna. Sitten ollaan aika väärillä raiteilla, jos edes nostamme tuollaisia asioita esille, Jokinen muistutti.