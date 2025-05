Antti Pennaselle tiukkasävyistä palautetta – Karri Kivi lataa: "Välttelee"

Antti Pennasen ensimmäinen kausi Leijonien päävalmentajana päättyi pettymykseen, kun Suomi putosi MM-turnauksen puolivälierässä Yhdysvalloille. MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Olli Jokinen käyvät kriittisesti läpi Pennasen suoriutumisen kauden aikana.

Pennasen debyyttikausi sai kelpo startin, kun Suomi voitti marraskuun Karjala-turnauksessa kaikki kolme otteluaan. Kauden mittaan tuloskunto kuitenkin hyytyi.

Tosin myös helmikuussa Ruotsin EHT-turnauksesta kotiintuomisina oli kolme voittoa. Tuossa turnauksessa Leijonien peliä tosin johti suurimman osan ajasta apuvalmentaja Jussi Tapola Pennasen matkustettua Pohjois-Amerikkaan 4 Nations Face-Off-turnaukseen.

Leijonien tekeminen sakkasi tärkeimmillä hetkillä. Odotetussa NHL-pelaajien turnauksessa Leijonat jäi Kanadan ja Yhdysvaltojen jalkoihin. Ruotsi-ottelusta tuloksena oli voitto jatkoajalla.

Karri Kiven mielestä Leijonien peli vaihteli liikaa kauden mittaan.

– Sitä on niin paljon varioitu tänä vuonna. Sen täytyy olla syksyllä valmis. Yksi peli ja sitä mennää, Kivi paaluttaa.

Olli Jokinen allekirjoittaa kollegansa sanat.

– Ei ehkä nähty sitä, että olisi pelissä jatkumoa ja yksi selkeä pelitapa. Ehkä EHT:llä kokeiltiin ja 4 Nationsissa kokeiltiin ja tässäkin turnauksessa (MM-kisat) kokeiltiin jotain ja ehkä kaivettiin kani hatusta. Kun piti kaivaa, niin oltiin siinä meidän pelissä.

Kivi muistuttaa, että huippupelaajat pystyvät omaksumaan päävalmentajan heille osoittaman pelitavan. Kivi evästää Pennasta kohti ensi talven olympialaisia, joissa NHL-pelaajat ovat pitkästä aikaa mukana.

– Pitää unohtaa se pelaajien kanssa keskustelu, mitä oli ennen 4 Nationsia. Noi meidän huippupelaajat, he tällä hetkellä pelaa Edmontonissa, Carolinassa, Floridassa, Dallasissa, jotka pelaa kaikki vähän eri peliä, Kivi sanoo.

– He tulevat olympialaisiin, ja Pennasen tehtävä on sanoa, että näin pelataan, ja he omaksuvat sen kerrasta.

Karri Kiven mielestä Antti Pennanen on delegoinut liikaa tehtäviä ensimmäisen päävalmentajakautensa aikana.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press

Kivi hämmästelee myös vajavaista johtamista Pennasen ensimmäisellä kaudella. Asiantuntijan mielestä päävalmentaja on delegoinut liikaa tehtäviä eteenpäin.

– Kun on ensimmäinen vuosi päävalmentajana – on se sitten SM-liiga tai maajoukkue – pitää ottaa isompi ruutu johtamisesta. Ei ulkoistaa – millainen kuva tuli – sivulle ja niin paljon jakaa tehtäviä.

– Jotenkin tuntuu, että hän vähän väliä menee sivulle ja välttelee olemista siinä edessä. Jakaa tehtäviä mun mielestä liikaa siellä aitiossakin. Ykköskaudella nimenomaan täytyy näyttää, että mää johdan tätä, ja näin pelataan.

Jokinen korostaa päävalmentajan ensisijaisen tehtävän turnausvalmentamisessa olevan pelin valmentaminen.

– Toinen asia on se turnauspelaaminen ja pelin parantamienen. Peliprosessissa pysyminen ja nimenomaan se edestä johtaminen, että tässä on se kaveri, kuka on vastuussa. Se ei delegoi hommia sen enempää kellekään muulle.