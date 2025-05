Kultaleijonat ihmettelevät: Antti Pennasen Leijonat kadotti aarteen – "Se on nyt menetetty"

Suomen suoritus jääkiekon MM-kisoissa jäi monella tavalla vaillinaiseksi. Yhteistoiminnasta jäällä oli puuttua punainen lanka, eikä Suomi hallinnut pelin virtausta otteluiden sisällä kuin hetkittäin. MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Veli-Matti Savinainen kohdistivat kysymyksensä valmennusjohdon suuntaan.

Veli-Matti Savinainen tarttui kiinni myös SM-liigan tilaan ja tasoon. Katso ja kuuntele pohdinnat kokonaisuudessan yllä olevalta videolta.

Kuudella NHL-pelaajalla ryyditetty Suomen joukkue poikkesi monella tavalla viime vuosien menestysrungosta, kun eurooppalaisista pelaajista tuttu ydin oli koossa vain joiltakin osin.

– Tuolle joukkueelle se oli varmaan maksimisuoritus. Siellä oli kuitenkin muilla joukkueilla kovemmat rosterit kasassa. Emmehän me näihin kisoihin edes lähteneet minkäänlaisina suosikkeina, Aaltonen muistutti.

Suomalaispelaajien keskeinen rooli käynnissä olevissa NHL:n konferenssifinaaleissa saattaa helposti Leijonien MM-raunioilla unohtua. Lajin tila ei ole siis Suomessa katastrofin partaalla, mutta Aaltonen näkee nykyisessä maajoukkueen tilanteessa valitettavan piirteen.

– Olemme menettäneet pelitapaedun. Kun menestyimme, kaikki tiesivät, että tuo on Suomen juttu ja meidän pitää pelata sitä vastaan näin. Se on nyt menetetty. Pelaajat ovat nykyisin vähän taitavampia ja parempia, ehkä olemme siinäkin vähän jäljessä, Aaltonen summasi.

– Meillä on huippuyksilöitä NHL:ssä, jotka pärjäävät periaatteessa maailman kärjen kanssa, mutta kun meidän huippuyksilöt laitetaan yhteen, Suomen väreissä he eivät ole lähivuosina oikein pärjänneet. Johtuuko se sitten pelitavasta, jota he eivät osaa pelata? Se onkin hyvä kysymys, Savinainen näki.

14:15 Leijonien MM-turnaus ohi – Vilttiketju analysoi pettymyksen taustat ja joukkueen onnistujat

Antti Pennasen ensimmäinen päävalmentajakausi oli mollivoittoinen, mutta sai asiantuntijoilta osakseen myös ymmärrystä.

– Kyllähän se tuntuu olleen vähän kaikkien koutsien trendi, että ensimmäinen vuosi vähän opetellaan. Toisena vuonna on sitten ehkä opittu, mitä virheitä on tehty. Kyllä me vielä annamme (Pennaselle) pienen sauman, Aaltonen hymyili.

– Näin uutena pelillisenä asiana sen, että Pennasen alaisuudessa kiekkoa yritettiin nostaa hyvin nopeasti ylöspäin, mikä tarkoitti sitä, että hyökkääjien ja puolustajien välimatkat olivat aika perhanat isot, mikä taas antoi vastustajalle vastahyökkäyksiä ja myllyjä meidän päässä. Muutosta näkyi, mutta ei ehkä niin positiivisessa mielessä, Savinainen sanoi.

Asiantuntijat muistuttivat Suomen ottaneen Kanada-ottelussa käyttöön Jukka Jalosen ajoilta tutun Meidän pelin käytännössä sellaisenaan.

– Jos sinulla on joku menestyvä sapluuna, miksi sitä aletaan liikaa vaihtamaan? Aaltonen kysyi.