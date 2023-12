Nuorten Leijonien päävalmentaja ankaran kritiikin kohteena MM-kisoissa – näin hän vastaa paineottelun alla

Suomi on kontannut pahemman kerran jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa. Kanada oli ensin parempi lukemin 5–2 ja sen jälkeen Saksa shokeerasi Nuoria Leijonia ottamalla 4–3-voiton. Tänään Latviaa vastaan on käytännössä pakkovoiton paikka, jos Suomi haluaa välttää karsintasarjan ja päästä pudotuspeleihin.

Mikkolalle esitettiin kysymys torstaina, mikä on päävalmentajan tärkein tehtävä tällaisessa haastavassa tilanteessa.

– Iso juttu on ottaa se joukkue haltuun ja luoda vähän perspektiiviä asioille ja missä mennään. Mikä se tunnetila joukkueessa on. Sen jälkeen kun sitä on käsitelty, lyödä taas vaatimukset sille pelille, että mitä se meidän peli on, Mikkola sanailee.

MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen kritisoi kovin sanakääntein Mikkolan johtaman leijonalauman tapaa pelata.

– Suomen joukkueen päävalmentaja Lauri Mikkola puhui jo ensimmäisen ottelun alla siitä, että Suomen pelissä on ”välillä kaksivaiheisuutta” ja että he pelaavat ”välillä hitaammin”. Ja että he ”träppäävät tarvittaessa”. Nuo sanat paljastivat sen, että Mikkola ei ole kartalla, Sihvonen täräytti.

Mikkolalta kysyttiin, mitä hän ajattelee saamastaan kritiikistä.

– Ihmisillähän on mielipiteitä ja ne jotka niitä laukovat, tekevät sitä työkseen. Jotkut muodostavat mielipiteen hyvin nopeasti, toiset tekevät analyysin pidemmällä aikavälillä. Kaikilla on oikeus siihen, Mikkola kommentoi.

Voit katsoa Mikkolan koko haastattelun pääkuvan videolta.

On selvää, että Nuorten Leijonien tilanne on tukala. Saksa-pelissä Suomi piti kiekkoa ja loi maalipaikkoja, mutta ei onnistunut maalinteossa. Sihvonen antoi rapaa siitä, että Leijonat taantui pelillisesti noin 30 vuoden päähän. Pelillinen selkeys on puuttunut, ja syyttävä sormi osoittaa valmennukseen.

– Nyt on palattu ikään kuin 1990-luvun alkuun, milloin juniorikisoissa sattui ja tapahtui, ja pelattiin ilman tolkun hiventä, Sihvonen vaahtosi.

Mikä on se tärkein yksittäinen asia, joka pitää korjata, jotta peli saataisiin omille raiteilleen?

– Jos tuota Saksa-peliä miettii, oli ensimmäinen erä meiltä heikkoa pelaamista, mutta kahdessa seuraavassa virtaus oli selkeästi meillä. Pieniä nyansseja, niin sanottuja pieniä suuria asioita, mitä ei jatkumona tehty hyvin, ja siitä tuli vaikeuksia. Maalinteko tökki. Reilut 20 maalipaikkaa luotiin siinä pelissä mutta jäätiin kolmeen maaliin, Mikkolan vastaus kuuluu.