Jääkiekon MM-kisojen ylle kertymässä tummia pilviä – "Jos olet vuodesta toiseen kauheassa rumbassa"

Jääkiekon MM-kisojen välieräottelut pelataan tänään. Turnauksen ratkaisujen ollessa käsillä sen tulevaisuus on noussut jo puheenaiheeksi.

NHL:n on määrä tuoda parhaista pelaajista koostuva maajoukkueturnaus World Cup takaisin joka toinen vuosi pelattavana tapahtumana. Seuraavan kerran World Cup on ohjelmassa vuonna 2028.

Myös NHL-tähtien osallistuminen olympialaisiin vaikuttaa jatkossa todennäköiseltä. Mikä siis jäisi MM-kisojen rooliksi joka toinen vuosi pelattavien jättiturnausten keskellä?

– Se on mahtavaa, että näitä nyt tulee (olympialaisia ja World Cupeja parhailla pelaajilla). Onkin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi niin sanottujen väli-MM-kisojen rooli muodostuu? Tulevatko pelaajat hakemaan niihin itselleen kovuutta, että he olisivat parempia vai jäävätkö he sohvalle odottelemaan ja huilailemaan? Tätä emme vielä tiedä, miten pelaajat suhtautuvat, Kivi mietti Huomenta Suomessa.

– Jos olet vuodesta toiseen kauheassa rumbassa, sekin on kuluttavaa.

Karri Kivi nostaa esiin puheenaiheen, josta Suomi-kiekossa pitäisi nyt puhua enemmän. Yllä olevalla videolla Kivi käy läpi välierien lähtökohdat ja pohtii MM-kisojen tulevaisuutta.