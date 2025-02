Karri Kivi ihmetteli Sami Kapasen päätöstä

Sami Kapasen päävalmentajakausi Pelicansissa sai mainion alun, kun lahtelaiset hakivat 7–4-vierasvoiton Kärpistä. MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa pureuduttiin maanantaina Pelicansin käskijäksi tulleen Kapasen joukkueessa aikaan saamaan muutokseen.

Kapanen palasi valmennustöihin viiden vuoden tauon jälkeen, kun hänen Pelicans-pestinsä tuli julki maanantaina. Hän toimi aiemmin päävalmentajana kahden kauden ajan SM-liigan KalPassa ja viimeksi kaudella 2019–2020 Sveitsin pääsarjan Luganossa.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi iloitsi Liigaviikko-ohjelmassa Kapasen paluusta valmennushommiin.

– Mää jo silloin ihmettelin, miksi hän jätti valmennuksen. Musta hän oli tosi lahjakas, Kivi sanoi.

– Samin kanssa on sen verran ollut juttua, että tullut selväksi, että se kytee siellä. Hienoa, että sai noin kovan mahdollisuuden.

Haaste Pelicansissa on kova. Sarjan kärkipäähän ennen kauden alkua povattu kahden viime kevään finalisti on juuttunut tiukasti sarjan tyvipäähän. Pelicans on keskiviikon Kärpät-voiton jälkeen SM-liigassa sijalla 15 pisteen päässä 14. sijan TPS:stä. 12. sijan Sportiin ja pudotuspelipaikkaan on matkaa kymmenen pistettä, kun pelaamatta on 13 ottelua.

Muutoksella on todella on kiire, jos Pelicans mielii vielä saavuttaa jotakin tällä kaudella. Pelicans pelaa viimeisen runkosarjan ottelunsa 15. maaliskuuta, eli 30 päivän kuluttua.

– Siinä on se 13 peliä, ja siihen kun ajattelee vapaapäivät, niin siinä ei treenipäiviä jää kuin 15. Se kuvastaa sitä, että aika intensiivinen paketti edessä.

Keskiviikkona Kapanen johti uutta joukkuettaan ensimmäistä kertaa Oulussa. Kärpät johti ottelua jo maalein 3–1, mutta Pelicans nousi voitoon. Kivi näki Kapasen tuoneen Pelicansiin uutta ilmettä. Pelicans oli asiantuntijan mielestä "raikkaan oloinen joukkue".

– Kyllä oli hyvin halukas Pelicansin joukkue koko päivän. Sami Kapasen preesenssistä siellä vaihtoaition takana näkee, että hän on täysillä mukana ja on kaivannut tuota, Kivi sanoi.

– Kyllä se koko hänen olemuksena huokui sitä, että minkä takia hänet on Pelicansiin hommattu. Erittäin kova jääkiekkoihminen ja nähnyt paljon, ja se palo, mikä hänellä on, tuli esille aitiossa. Se myös vaikutti siihen, että vaikka Kärpät oli alussa vahva, 1–3-tappioasemasa ei Pelicans millään tavalla hyytynyt, vaan kiihdytti vauhtia.

Kapanen nähtiin voittoisan Kärpät-ottelun jälkeen MTV Katsomon haastattelussa, jossa hän kertoi värikkäästi hakeneensa valmentajuudesta "tunnekokemuksia" ja saaneensa ottelusta juuri sitä, mitä tuli hakemaan.

Kivi piti näkemästään.

– Kruununa ehkä oli se pelin jälkeinen haastattalu, kun näki, että Kapasella oli sellainen euforinen tilanne. Kasvoista jo näki, että se tunne oli ollut niin valtava pitkän tauon jälkeen ja oli paljon painetta pelissä ja sitten, kun se oli onnistunut, Kivi sanoi.

– Oli mahtava nähdä, että hänen reaktionsa oli juuri sellainen, minkä takia hän lähti takaisin valmennukseen.