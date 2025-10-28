Raimo Helmisen SaiPa on pahassa pulassa Tampereella. Tappara mätti avauserään kolme osumaa.
Sarjavitonen SaiPa avasi vierasottelun pirteästi, mutta jäähyily kostautui viiden minuutin kohdalla, kun Kasper Simontaival niittasi isännät johtoon.
Lisää tuli 14 minuutin pelin jälkeen. Toisesta osumasta vastasi Tapparan Julius Mattila. Lappeenrantalaisten hätä kasvoi entisestään vain reilut kaksi minuuttia myöhemmin. Aleksi Matinmikko mätti taukoluvuiksi 3–0.
SaiPa-käskijä Raimo Helminen väläytteli erän aikana intohimoaan. Helminen kävi pelikatkolla todella kuumana ottelun tuomaristolle. Oikeudenjakaja sai Helmiseltä kunnon ripityksen. Kiekkohahmon hermo vaikutti pettävän tuomarin hätäisen pelikatkovihellyksen vuoksi.
Yhdeksäntenä majaileva Tappara siis 3–0-johdossa ensimmäiselle erätauolle.
Oulussa sarjakärki Ässät tekee niin ikään selvää jälkeä. Kärpät jäi lähtöviivalle, kun porilaiset ottivat Tapparan tapaan 3–0-taukojohdon.