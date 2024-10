Kärpiltä merkittävä pelaajauutinen: "En ole elätellyt minkäänlaisia toiveita"

SM-liiga on edennyt marraskuun maajoukkuetauon kynnykselle, eikä Kemppainen ole tehnyt paluuta kärppäpaitaan. Mikko Myllykoski vahvistaa, ettei seura enää odottele aktiivisesti Kemppaiselta vastausta jatkosta. Viimeisin vuoropuhelu on käyty kauden alun kynnyksellä.

– Kyllä sen (joukkueeseen liittymisen) suhteen silloin luovutin, kun hänen kanssaan on viimeksi oltu yhteydessä. En ole häntä sen kummemmin sen jälkeen vaivannut. En ole elätellyt minkäänlaisia toiveita enää sen tiimoilta, Myllykoski sanoo MTV Urheilulle.

– Ei ainakaan sen perusteella, mikä ymmärrys minulla on hänen tilanteestaan. Toki, jos hän yhtäkkiä soittaisi, että hei, olen valmis hyppäämään joulukuussa kaukaloon, niin totta helvetissä. Sen varaan ei kuitenkaan enää lasketa yhtään mitään.

Kemppainen on pelannut SM-liigassa kaikkiaan 577 ottelua Kärppien, HPK:n ja Ässien riveissä. Hän on kiekkoillut myös yli 300 ottelua KHL:ssä ja 44 peliä NHL:ssä. Hyökkääjän palkintokaapista löytyy kaksi Suomen mestaruutta. Leijonissa Kemppainen on kiekkoillut kahdet MM-kisat ja yhdet olympialaiset.