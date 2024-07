SM-liigatähden jatko vaakalaudalla – Kärpät väijyy kuumeisesti vastausta

Pronssille viime kaudella yltänyt Kärpät on kiinnittänyt kevään aikana riveihinsä Liigassa mainiota jälkeä tehnyttä ulkomaalaista hyökkäysvoimaa, kun Reid Gardiner , Michal Kovarcik ja Ben Tardif liittyivät joukkueeseen ensi kaudeksi.

– Kyllä tässä on oltu edelleen aktiivisia. Yhtä tai kahta hyökkääjää ollaan hakemassa. Ei olla sitten vaan pärjätty tarjouskilpailussa. Ei se aina ole rahastakaan ollut kiinni. Pelaajat ovat syystä tai toisesta päätyneet muualle.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt nosti hiljattain Satakunnan Kansan haastattelussa esiin huolensa Liigan kilpailukyvystä pelaajamarkkinoilla. Sahlstedtin mukaan ulkomaalaispelaajia on entistä vaikeampi hankkia Suomeen. Myllykoski allekirjoittaa kollegansa puheet.

– Uskon, että siinä kohtaa myös se raha on ollut huomattavasti parempi, kuin mitä me täällä Suomessa olemme pystyneet tarjoamaan. Tshekissäkin on muutama joukkue, joissa pystytään maksamaan kovia liksoja. Nämä sarjat vievät nyt muutamia pelaajia, jotka ovat voineet aiemmin harkita Suomeenkin tulemista.