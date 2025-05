Kärpiltä hurja kaappaus!

KalPan Suomen mestariksi piiskannut Petri Karjalainen on Oulun Kärppien uusi päävalmentaja.

Oululaisseura kertoo asiasta verkkosivuillaan. Karjalaisen ja Kärppien sopimus on kaksivuotinen.

44-vuotias Karjalainen toimi kaksi edellistä kautta Kuopion KalPan pääkäskijänä. Hän johdatti joukkueen seurahistorian ensimmäiseen Suomen mestaruuteen, kun SaiPa kaatui viidennessä finaalissa viime lauantaina otteluvoitoin 4–2.

Kärpät aloitti päättyneen kauden Ville Mäntymaan komennossa, mutta valmentaja vaihtui viime metreillä Petri Matikaiseen. Pahasti kyykännyt seura on vaihtanut myös urheilujohtajaa.

– Petri on tärkeä palanen tulevaisuuden rakentamisessa. Kärpät haluaa kehittyä ja ottaa hänen johdollaan ne seuraavat askeleet, joita nykyjääkiekko vaatii. Kärpät on sitoutunut jatkuvaan kehitykseen, ja Petri sopii täydellisesti tähän visioon, Kärppien uusi urheilujohtaja Kimmo Kapanen kommentoi.

Ennen SM-liigavalmentajan pestiään Karjalainen johti KalPan U20-junioreita. Hänellä on apuvalmentajakokemusta KHL:stä ja Sveitsin liigasta. Karjalainen on valmentanut myös Leijonien juniorimaajoukkueita.

Oululaissyntyinen Karjalainen on työskennellyt aiemminkin Kärpissä. Hän oli edustusjoukkueen apuvalmentajana ja U20-joukkueen päävalmentajana vuosina 2008–2011.

– Kärpät on historiallisesti menestynyt seura. Otetaan sieltä ne asiat, mistä voidaan kokea ylpeyttä ja pyritään rakentamaan niille jatkumoa. Seura on minulle hyvin merkityksellinen, ja on hienoa päästä omalla panoksellani vaikuttamaan tulevaan ja rakentamaan menestystä, Karjalainen sanoo Kärppien julkaisussa.

