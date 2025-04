Nyt jysähti! Kärpät antoi kenkää urheilupomolleen – tilalle jättikaappaus

Jääkiekon SM-liigassa Kärppien hallitus on päättänyt vapauttaa urheilujohtaja Mikko Myllykosken tehtävistään. Tilalle astuu Kimmo Kapanen.

Kapanen, 50, siirtyy Ouluun ruotsalaisesta Timråsta, jonka urheilujohtajana hän toimi viimeisten kolmen kauden ajan. Kapasen lähtö Timråsta uutisoitiin maanantaina.

– Kärppien urheilullinen menestys ei ole vastannut odotuksia. Playoffs-otteluiden ulkopuolelle jääminen ensimmäistä kertaa 25 vuoteen oli valtava pettymys. Kauden jälkeinen analyysi johti päätökseen siitä, että urheilujohtamiseen on tehtävä muutos, Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen sanoo Kärppien tiedotteessa.

Virkkunen sanoo Kapaselta löytyvän monipuolisesti kokemusta eri rooleista jääkiekossa.

– Odotamme hänen tuovan mukanaan sekä johtajuutta että uusia näkemyksiä urheilujohtamiseen SHL:n puolelta.

Kapanen puolestaan sanoo, että hän ja seura jakavat yhteneväisen näkemyksen tulevasta.

– Pääsen nyt heti mukaan tekemään tulevien kausien urheilustrategiaa, joka tulee antamaan selkeän suunnan Kärppien tulevaisuuteen. Kärpillä on erinomainen juniorituotanto, ja tarkoituksena on kotiuttaa omia pelaajia maailmalta. Luodaan vahvaa perustaa, minkä päälle on hyvä lähteä rakentamaan pitkäjänteistä menestystä, Kapanen sanoo.

– Viimeiset vuodet SHL:ssä ovat tuoneet lisää näkemystä siihen, missä Euroopan huippu tällä hetkellä menee niin pelillisesti kuin yksilöiden vaatimustasonkin osalta. Haluamme olla johtava urheiluorganisaatio ja sitä kohti kaikki tekeminen suuntaa.

Kapanen aloittaa täysipäiväisesti tehtävässä 1. heinäkuuta.

Nyt potkut saaneen Mikko Myllykosken aika Kärppien urheilijohdossa jäi puolentoista vuoden mittaiseksi. Hän korvasi syksyllä 2023 irtisanoutuneen Harri Ahon.