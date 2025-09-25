Formula ykkösissä aikoinaan 179 GP-kisaa ajanut ranskalainen Romain Grosjean palaa F1-auton ohjaimiin. Haas-talli kertoi sivuillaan, että 39-vuotias Grosjean ajaa tallin vuoden 2023 autoa perjantaina testisessiossa Mugellon radalla.

Grosjeanin F1-ura tyssäsi karmeaan onnettomuuteen Haas-autolla Bahrainin kisassa vuonna 2020. Hän törmäsi Haas-tallin autolla radan kaiteisiin 220 kilometrin tuntivauhdissa. Auto halkesi kahtia ja syttyi palamaan. Grosjean selvisi tulimerestä ruhjeilla ja palovammoilla, mutta F1:ssä hän ei enää kilpaillut.

Romain Grosjeanin Haas paloi Bahrainissa marraskuussa 2020.imago images/HochZwei/ All Over Press

Grosjeanin kisainsinöörinä Mugellossa toimii Haasin tallipäällikkö Ayao Komatsu, joka näin palaa hänkin menneeseen pestiinsä. Komatsu palveli Grosjeanin "kisainssinä" aikoinaan Haasilla ja Lotuksella.

– Olen erittäin innoissani saadessani toivottaa Romain Grosjeanin takaisin F1-autoon, ensimmäisen kerran viiden vuoden aikana. Ja erityisen ylpeä olen siitä, että tuo paluu tapahtuu yhdellä autoistamme. Teimme yhdessä töitä läpi hänen F1-uransa, joten tämä testi Mugellossa on erityinen meille molemmille, Komatsu sanoi.