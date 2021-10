Tämä aamiaismajoitus vie yöunet – halloweenin kauhut tunkeutuvat jopa huoneisiin

Amerikkalainen Kraken-rommimerkki on päättänyt avata kauhujuhlan kunniaksi aamiaismajoituksen, jossa ei taatusti nukuta, kertoo Tyla.com. Kraken Screamfest 5: Dread and Breakfastin ideana on pelotella yöpyjiä aamuyön tunneille asti.