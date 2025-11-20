Kunnanjohtaja sai keväällä 2024 varoituksen kunnanhallitukselta asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä.

Pohjois-Karjalassa Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen on jatkanut härskien viestien lähettelyä sosiaalisessa mediassa, uutisoi sanomalehti Karjalainen.

Rautiainen sai keväällä 2024 varoituksen kunnanhallitukselta asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä. Kunnanhallitus päätti tuolloin, että toisesta varoituksesta seuraa irtisanominen.

Karjalaisen mukaan 65-vuotias Rautiainen on tämän jälkeen kirjoitellut Metan omistamassa Threads-viestipalvelussa naisille seksuaalissävytteisesti. Hän on esimerkiksi kehunut kuvaa paljaasta takapuolesta.

Threads-profiilissaan Rautiainen ei kuitenkaan esiinny kunnanjohtajana, toisin kuin X:ssä. Karjalaisen mukaan Threads-päivityksiä on myös työasioista, ja niistä voi päätellä hänen työnsä ja asuinpaikkansa. Kyseenalaisia viestejä on Karjalaisen arvion mukaan vähemmän kuin X:ssä, ja ne ovat sävyltään "kiltimpiä".

Rautiainen ei itse pidä viestittelyään asiattomana.

– Olen muuttanut somekäyttäytymistäni, ei se ole samantyyppistä kuin aiemmin. Kukaan ei viesteistä pahastu eikä niissä ole mitään alatyylistä, hän sanoi Karjalaiselle keskiviikkona.