Rääkkylän kunnanjohtajan härskejä viestejä käsiteltiin kunnanhallituksessa – "Olisi hyvä, että hän itse tekisi johtopäätökset"

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan Tapio Hämäläisen mukaan kokouksessa ei tehty vielä päätöksiä, koska tapaus on hyvin vaikea. Hämäläinen sanoo, että kunnanhallitus oli sitä mieltä, että kunnanjohtaja on toiminut epäasiallisesti ja se on vahingoittanut kunnan mainetta.