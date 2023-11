Kari Jalonen sai kuohuttavat potkut – NHL-hyökkääjä ratkaisusta MTV Urheilulle: "Harmittavaa, pidin hänestä"

Kari Jalonen kestämättömässä tilanteessa – Tshekin liitolta pöyristyttävä temppu: "Tuo tyyli on suorastaan karmea"

– Pidin hänestä. Tiesin hänet jo etukäteen, kun hän valmensi veljeäni KHL:ssä. Tiesin, mitä odottaa. Meillä on ollut Tshekin kanssa vähän sitä, että olemme menneet vahvasti pelaajien mukaan, emmekä niinkään valmentajavetoisesti. En usko, että USA-tappio oli mitenkään valmentajan vika, NHL-seura Ottawa Senatorsin tshekkiläishyökkääjä Dominik Kubalik sanoo MTV Urheilulle.

– Harmittava juttu, koska pidin hänestä. Toki, tiedän myös valmentajan, joka on siellä nyt, Kubalik sanoo.

– He päättivät palata tshekkiläiskomennukseen, joten on vaikea sanoa tuohon mitään. Toivon vain, että seuraavissa MM-kisoissa, mitkä järjestetään Prahassa (ja Ostravassa), kaikki menee hyvin, koska se on iso juttu koko maalle, Kubalik lisää.