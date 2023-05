Tshekille raju MM-pettymys – Kari Jalonen vaikeni yhden ison kysymyksen kohdalla

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

– Onhan tämä pettymys. Olimme tylsiä hyökkäyspäässä ja jäimme liikaa kaverin paineen alle kiinni, minkä jälkeen meillä ei oikein ollut energiaa hyökätä. Teimme Sveitsiä vastaan kaksi maalia, Kanadaa vastaan yhden ja nyt nolla. Pitää kunnioittaa tulosta ja meillä oli hieno joukkue jalkeilla, Tshekin päävalmentaja Kari Jalonen sanoi C Morelle.

Tshekki koki rajuja menetyksiä MM-matkan aikana, kun muun muassa NHL-vahvistus Filip Chytil (New York Rangers) ja avainhyökkääjä Filip Chlapik loukkaantuivat.

Jalonen päätyi nopeasti pelin jälkeen kovan grillin äärelle, kun muun muassa tshekkiläistoimittajat kyselivät hänen asemastaan. Tshekin mediassa on ehditty jopa vaatia potkuja Jaloselle.

– En pysty seuraamaan mediaa, enkä seuraa. Siellä on, mitä siellä on. Tämmöistä tämä työ on. Pitää pystyä elämään paineiden kanssa ja nukkua yöt hyvin, jotta jaksaa valmentaa. En spekuloi millään tarinoilla. Eikä se kuulu minun tehtäviini, Jalonen totesi.