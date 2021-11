Lauri Marjamäki lähtee Jokereista – tiet eroavat kuluvan kauden jälkeen

– Viime kesän aikana päätin, että meneillään olevan kauden jälkeen haluan uusia haasteita. Aika Jokereissa on ollut antoisaa ja yhteistyö seurajohdon, valmentajien, huollon ja tietysti pelaajien kanssa on sujunut hyvin. Nyt fokus on tässä hetkessä, sillä työ on kesken, Marjamäki kertoo Jokerien tiedotteessa.