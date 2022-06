Käräjäoikeus antoi välituomion Vantaan vankilan sellimurhasta

Oikeuden mukaan syytettyjen mielentilan tutkiminen on perusteltua rikosten vakavuuden takia. Molemmat miehet ovat oikeuden mukaan suostuneet mielentilatutkimukseen ja he ovat edelleen vangittuina.

Vaarallisuusarvion teettämistä vaativat syyttäjät. He hakevat miehille ensisijaisesti elinkautista vankeutta murhasta. Jos oikeus ei katso tekoa murhaksi, syyttäjät vaativat kummallekin miehelle taposta, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä raiskauksesta yhdistelmärangaistusta, jossa 14–15 vuoden ehdotonta vankeutta seuraisi vuoden valvonta-aika. Yksi yhdistelmärangaistuksen ehdoista on, että tuomittu on todettu vaarallisuusarviossa erittäin vaaralliseksi muiden hengelle, terveydelle tai vapaudelle.