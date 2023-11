Poliisi epäilee: Cannonball viis veisasi lakkautuspäätöksestä – tiloissa laiton kapakka ja jengitunnukset

Cannonballin Joensuun osastolla on ollut jengitila jo vuosia Liperissä, joka sijaitsee Joensuun kyljessä.

Katujengiläisten ja liivijengiläisten välit ovat kiristyneet neljästä syystä – väkivaltaisia yhteenottoja on onnistuttu estämään vankiloissa

Kolme järjestöä kielletty

Joensuun CMC:n tutkinta on tiettävästi ensimmäinen kerta Suomessa, jossa liivijengin epäillään jatkaneen toimintaansa lakkauttamisen jälkeen. Oikeus on lakkauttanut aiemmin myös rikollisjärjestö United Brotherhoodin, päätös sai lainvoiman maaliskuussa 2022.

– Esitutkinnassa on tehty linjaus, jonka mukaan laittoman yhdistystoiminnan jatkamisesta epäillään Joensuun Cannonballin kohdalla kaikkia kyseisen osaston jäseniä, Hämäläinen kertoo.

– Osastossa on poliisin tietojen mukaan 13 jäsentä. Syyttäjän ja myöhemmin tuomioistuimen arvioitavaksi jää, mikä yksittäisten jäsenten henkilökohtainen osuus on ollut kerhon toiminnan jatkamisessa.

Tunnusten käyttö vähentynyt

– Mutta se täytyy sanoa, että vaikka Cannonball MC:n lakkauttamisen jälkeen yksittäisiä havaintoja tunnusten käyttämisestä on voinut tulla, pääsääntöisesti tunnusten käyttö on merkittävästi vähentynyt, Hämäläinen sanoo.

Taustalla kiristysvyyhti

Jengitoiminnan laiton jatkaminen on osa laajempaa rikostutkintaa, jossa ovat KRP:n lisäksi olleet mukana Itä-Suomen ja Sisä-Suomen poliisilaitokset. Tutkinta käynnistyi alkuvuodesta, kun poliisi alkoi selvittää Joensuun Cannonballiin kuuluvien henkilöiden tekemäksi epäiltyjä ryöstö- ja kiristysrikoksia.

Nyt poliisi on saanut vyyhdin esitutkinnan valmiiksi ja juttu siirtyy syyteharkintaan vuoden loppuun mennessä. Kiristysvyyhdissä epäiltyjä on yhteensä kuusi, heistä neljä on Cannonballin Joensuun osaston jäseniä.