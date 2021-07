Suomi selvittää, jäävätkö suomalaisia auttaneet afgaanityöntekijät hengenvaaraan

Ulkoministeriö tai Puolustusministeriö ei osaa antaa vastausta siihen, kuinka paljon afganistanilaisia työntekijöitä Suomella on ollut apunaan Afganistanissa vuosien saatossa. Ulkoministeriö on vaitonainen myös siitä, missä kaikissa työtehtävissä paikallista osaamista on käytetty.