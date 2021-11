Kansanedustajalle lähetettiin hirttoköysi eduskuntaan – Jussi Saramo kertoo poliitikon työn varjopuolista: "Olen saanut tappouhkauksia"

Köyden mukana oli myös erittäin rasistinen viesti. Nämä oli postitettu Said Ahmedille eduskuntaan.

– Tähän on nähty aika paljon vaivaa. Meillehän valtavasti tulee vihaviestejä ja varmaan eri edustajat saavat niitä eri määrän. Kaikki me saamme mielipiteistämme, mutta jotkut, kuten Suldaan, saavat vihaviestejä sitten ihan sen takia, mitä he ovat, eivätkä pelkästään mielipiteen takia.