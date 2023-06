Kansanedustaja Ilmari Nurminen kertoo, miltä kohuotsikot tuntuvat: "Ristiriita saattaa olla"

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen tunnetaan ensisijaisesti politiikasta, mutta viime kuukausina hänen nimensä on noussut otsikoihin myös vapaa-ajalla tapahtuneiden asioiden vuoksi. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hyvänä ystävänä tunnettu Nurminen on muun muassa esiintynyt joissakin Marinin biletystä käsittelevissä artikkeleissa.