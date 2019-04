Kansalaispalkka otetaan käyttöön Italiassa – populistit toteuttavat vaalilupauksensa

Yksi hakijoista on vastikään hammashoitolasta työttömäksi jäänyt Barbara Masci. Hän on tullut pienen Isaac-koiransa kanssa roomalaiseen veroneuvontatoimistoon hakemaan paitsi kansalaispalkkaa myös työttömyystukea.

Tuki vaatii työnhakua

– Se mikä on puuttunut, on tuki ihmisille, jotka eivät ole koskaan tehneet töitä. Lisäksi Italiassa on ollut heikko viimesijainen taloudellinen tuki esimerkiksi niille, joiden työttömyystuki on loppunut, Galli kertoo.