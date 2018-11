Jos pääset töihin, saat palkkaa, jolla ei tule toimeen – talouskriisin romuttamassa Kreikassa vain yksi ala kukoistaa

Kreikkalaisnuorten työllistyminen on yhä vaikeinta kehittyneissä maissa. Maan korkeasta nuorisotyöttömyydestä on puhuttu paljon. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet lukuisat alityöllistetyt nuoret, jotka pystyvät hädin tuskin elämään palkalla.

Minimipalkka 600 euroa

Monien tilannetta on helpottanut se, että he ovat voineet asua vanhempiensa luona tai vanhemmat ovat muuten tukeneet heitä taloudellisesti. Stabelulla ei sitä mahdollisuutta ollut.

Niillä, jotka eivät asu vanhemmillaan, on todella vaikeaa

Kauneudenhoitoala kasvaa

Naisten kauneudenhoito on yksi harvoista aloista, joka on ollut kasvussa kriisiajan Kreikassa. Ilmiö on havaittu myös muissa 2000-luvun kriisimaissa ja sitä on kutsuttu ”huulipunaindeksiksi”.