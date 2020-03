Kangasalla etäopetuksessa bongattu ensimmäinen kalsari-isä: Huiski taustalla Blackhorset viuhuen – ”Pidetään housut jalassa”

Kangasalla Pikkolan yläkoulun video-opetuksessa ensimmäinen kalsari-isä on bongattu tänään, eli heti etäopetuksen ensimmäisenä täysipainoisena päivänä.

Pikkolan koulun rehtori Marianne Liimatainen on ottanut kalsarihavainnon huumorilla. Hän laittoi Twitteriin kainon toiveen, että kotona etäopetuksen aikana isät laittaisivat housut jalkaan, kun he viuhahtelevat kameran edessä.

– Tapaus on oikeasti tänään sattunut yhdellä tunnilla täällä meillä. Oliko siinä sitten ollut isällä kiire, mutta opettajan videonäytössä oli yhtäkkiä vain isä hiippaillut menemään siellä takana omissa Blackhorseissaan, Liimatainen nauraa.

Liimatainen kertoo kirjoittaneensa tviittinsä täydellä rakkaudella ja pelkällä hyvällä. Hän toteaa, että poikkeuksellista tilannetta on hyvä vähän kevennelläkin.

– Olemme muutenkin nauraneet meidän henkilökuntamme kanssa, että sitten kun henkilökunnan viikkopalaverit alkavat etänä, niin pitää muistaa lähtiessä käymään kameran edestä johonkin, että on varmasti alakerrassakin peitettä.

Muut kalsari-isät saattavat pelätä rehtorin puhuttelua

– En tiedä sitten pelkäävätkö he, että he joutuvat rehtorin puhutteluun. Niin heillä pysyvät housut nyt jalassa, hän naurahtaa.

Liimatainen toteaa, että poikkeuksellisessa tilanteessa on myös hienoja hetkiä.

– Tässä on sellaista yhteisöllistä ja yhdessä tekemistä, sellaista talvisota-henkeä. Tätä tarvitaan, että on sellainen olo, että me emme ole yksin, Liimatainen toteaa.