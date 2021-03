Rehtori pitää yläkoulujen etäopetusta oikeana ratkaisuna: "Koronajäljitys on niin kuormittunut" – oppilaille edessä on kuitenkin rankka jakso

– Helsingissä on ollut sellainen ongelma rehtorin näkökulmasta, että koronajäljitys on niin kuormittunut, että he eivät ehdi olemaan tarpeeksi nopeasti yhteydessä kouluihin ja altistuneisiin henkilöihin. Poliittisten päättäjien tekemä päätös on varmaan ihan hyvä, että otetaan aikalisä, pohti Puistopellon koulun rehtori Pertti Tossavainen MTV Uutiset Liven haastattelussa.