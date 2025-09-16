Moukarinheiton MM-kultaa Tokiossa kisaennätyksellä 84,70 viskannut Kanadan Ethan Katzberg oli häkeltynyt kilpailun tasosta.

Katzberg sai laittaa parasta peliin vielä senkin jälkeen, kun hän oli heittänyt ensimmäisellään 82,66 metriin.

– Tiesin, että tästä tulee kova taistelu, ja porukka tulee heittämään pitkälle. Avausheitto tuntui minusta jo hyvältä, mutta sitten Merlin (Hummel) heitti ensimmäisensä 82,77:aan, Katzberg kertasi MTV Urheilulle.

– Jengi meni ekalla kierroksella aivan hulluksi. Tuollainen taso on kirsikka kakun päälle. Sitä varten olen treenannut ja siitä olen motivoitunut.

Seuraavaksi Bence Halasz ylsi tulokseen 81,51, mutta tämäkään ei lopulta olisi riittänyt mitaliin, vaan unkarilainen joutui parantamaan vielä 82,69 metriin.

Lopulta Katzberg räjäytti pankin toisen kierroksen kisaennätyksellä 84,70. Sillä tuli MM-kulta liki kahden metrin erolla Hummeliin. Täydellinen heitto ei silti kanadalaisen mukaan ollut.

– Ei se tuntunut siltä, mutta ei siinä hetkessä voi kritisoida tekniikkaa, kun ollaan MM-finaalissa.

– On niin paljon adrenaliinia, intohimoa ja energiaa. Ei siitä tule teknisesti täydellistä, mutta nopeus ja voima olivat kohdillaan, Katzberg sanoi.

Kanada vei moukarinheitossa molemmat MM-kullat. Maanantaina naisten kisassa juhli Camryn Rogers.

– Hurrasin hänelle ruudun edessä, hän oli todella dominoiva, Katzberg hymyili.

– Täytyy etsiä kanadalaisia jostain. Olen kyllä nyt todella väsynyt, joten saatan vain relata. Täytyy soittaa tyttöystävälleni ja jutella perheeni kanssa, hän sanoi omista juhlistaan.