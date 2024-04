Kanadalaisperhe ymmärsi kissan tiedot väärin – tällainen jössikkä kotiin saapui!

Kanadalaisperhe yllättyi toden teolla adoptoituaan kissan. Perhe oli lukenut eläinsuojassa kotia etsivän lemmikin tiedot väärin; he olettivat, että sen paino on ilmoitettu amerikkalaisittain paunoina, mutta kyseessä olivatkin kilogrammat.

Axel on dieetillä

Alkusokin jälkeen Axelista on tullut perheenjäsen; sen piti vain etsiä kotia Christinen luona, mutta perhe on jo kiintynyt kattiin. He ovat myös panneet sen laihdutuskuurille; saapuessaan Axel painoi enemmän kuin perheen 10-vuotias lapsi.

"Emme halua sättiä sen alkuperäistä perhettä..."

Axel on 7-vuotias. Somessa on ihmetelty, miten Axel on päässyt tällaiseen kuntoon. Sen perhe totesi TikTokissa, että kissaa on selvästi rakastettu ennen kuin se vietiin eläinsuojaan.