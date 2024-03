Kuopiossa asuu Bob-kissa, joka vaikuttaa osaavan puhua: "Harakka" – katso videolta

Bobi osaa sanoa kakku, kala ja harakka. Varsinkin kala on kissan vakiosana.

– Jos me erehdytäänkin sanomaan kala, niin Bobin häntä pörhistyy, se alkaa jokemaan "kalaa", kertoo Anna.

Kyseistä sanaa kissa on hokenut jo useamman vuoden ajan.

– Kala on hänen aivan lempiherkkunsa. Jos otamme kalaa pakastimesta, niin se sekoaa ihan totaalisesti.

Bobin puhetaito on omistajan mielestä hyvin koomista. Anna on laittanut Bobin videoita TikTokiin, jossa se on saavuttanut suuren suosion.